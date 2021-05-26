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Звонарева вышла в финал квалификации Roland Garros

Спорт-Экспрессиещё 2
10 часов назад
Российская теннисистка Вера Звонарева вышла в финал квалификации Roland Garros.
Звонарева вышла в финал квалификации Roland Garros
Фото: ТАССТАСС
В полуфинале Звонарева обыграла Мариам Болквадзе из Грузии — 6:3, 6:1.
В финале квалификации россиянка сыграет с победителем пары Тамара Корпач — Анна-Каролина Шмидлова.
Теннис,Тамара Корпач,Вера Звонарева,
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