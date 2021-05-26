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Звонарева вышла в финал квалификации Roland Garros
Спорт-Экспресс
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10 часов назад
Российская теннисистка
Вера Звонарева
вышла в финал квалификации Roland Garros.
Фото:
ТАСС
ТАСС
В полуфинале Звонарева обыграла Мариам Болквадзе из Грузии — 6:3, 6:1.
В финале квалификации россиянка сыграет с победителем пары
Тамара Корпач
— Анна-Каролина Шмидлова.
Теннис
,
Тамара Корпач
,
Вера Звонарева
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