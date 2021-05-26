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Александрова победила Бюрель и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Страсбурге

RT на русском
8 часов назад
Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над француженкой Кларой Бюрель в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) во французском Страсбурге.
Александрова победила Бюрель в Страсбурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу российской теннисистки, реализовавшей три из семи брейк-пойнтов и допустившей пять двойных ошибок.
В четвертьфинале турнира Александрова сыграет либо с чешкой Барборой Крейчиковой, либо с француженкой Каролин Гарсией.
Ранее сообщалось, что Даниил Медведев назвал свою цель на «Ролан Гаррос».
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