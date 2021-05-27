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Джокович вышел в полуфинал турнира в Белграде

Sport24иещё 3
1 час назад
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал домашнего турнира в Белграде.
Джокович вышел в полуфинал турнира в Белграде
Фото: ReutersReuters
В 1/4 финала Джокович в двух сетах победил аргентинца Федерико Кория — 6:1, 6:0. Соперники провели на корте 57 минут.
В полуфинале первая ракетка мира сыграет против победителя в паре Душан Лайович (Сербия) — Андрей Мартин (Словакия).
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