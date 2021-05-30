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Теннисистку оштрафовали на $15 тыс. за отказ от интервью

Газета.Ruиещё 5
30 мая 2021
Японскую теннисистку, вторую ракетку мира Наоми Осаку оштрафовали на $15 тыс. за отказ от обязательного послематчевого интервью на Открытом чемпионате Франции "Ролан Гаррос". Об этом сообщает газета "Известия". Ранее в своих соцсетях спортсменка заявила, что не планирует участвовать в обязательных интервью после матча, а также отказалась идти на контакт с организаторами турнира в Париже, которые попросили ее пересмотреть свое решение, пытались выяснить его причины и найти пути решения проблемы. Ранее, 30 мая, Осака обыграла румынскую теннисистку Патрицию Марию Тиг в первом круге со счетом 6:4, 7:6 (7:4). После игры японская спортсменка отказалась выполнять обязательства перед СМИ и не явилась на интервью. Судья оштрафовал Осаку на $15 тыс. Помимо этого, организаторы "Ролан Гаррос" пригрозили спортсменке исключением из турнира и началом расследования, которое может повлечь за собой более крупные штрафы и даже дисквалификацию на турнирах Большого шлема, которые Осака уже выигрывала четыре раза.
Теннис,Ролан Гаррос,
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