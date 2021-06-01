Александрова обыграла Винус Уильямс в первом круге Roland Garros

Фото: ТАСС ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу 26-летней россиянки, посеянной на турнире под 32-м номером. Во втором круге Александрова сыграет с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой.

В активе Александровой две победы на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Лучшим результатом спортсменки на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Australian Open (2020, 2021) и Roland Garros (2019, 2020).

Уильямс является пятикратной победительницей Уимблдона, также в ее активе две победы на US Open. На Roland Garros Уильямс дошла до финала в 2002 году. В настоящее время 40-летняя американская теннисистка занимает 104-е место в мировом рейтинге.

Уильямс установила рекорд Открытой эры (с 1968 года, когда все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях) по количеству турниров серии Большого шлема, в которых она приняла участие. Впервые американка выступила на самых престижных теннисных соревнованиях в 1997 году. Нынешний Roland Garros стал для Уильямс 89-м турниром серии Большого шлема.