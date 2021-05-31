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Осака объявила, что снимается с Roland Garros

Спорт-Экспресс
7 часов назад
Японская теннисистка Наоми Осака снимается с Roland Garros. Перед началом турнира она объявила, что отказывается от общения с журналистами из-за психологического давления. За это организаторы оштрафовали ее на 15 тысяч долларов.
Осака снялась с Roland Garros после штрафа в $15 тыс.
Фото: ReutersReuters
«Привет всем. Не думаю, что это та ситуация, которую я представляла, когда публиковала заявление. Мое решение сняться является наилучшим для турнира, игроков и моего состояния здоровья, что позволит всем сосредоточиться на матчах.
В будущем я действительно хочу обсудить с организаторами то, как мы можем улучшить жизнь игроков, журналистов и зрителей. Люблю вас, увидимся», — написала Осака в Twitter.
Roland Garros проходит с 30 мая по 13 июня.
Теннис,
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