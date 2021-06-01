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Карацев начал с победы на Roland Garros, обыграв Бруксби

Спорт-Экспресс
3 часа назад
Российский теннисист Аслан Карацев в первом круге Roland Garros обыграл американца Дженсона Бруксби (6:3, 6:4, 6:4).
Карацев выиграл первый матч на Roland Garros
Фото: EPAEPA
Во втором круге россиянин встретится либо с испанцем Фернандо Вердаско, либо с немцем Филиппом Кольшрайбером.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Аслан Карацев (Россия, 24) — Дженсон Бруксби (США, Q) — 6:3, 6:4, 6:4
Теннис,Фернандо Вердаско,Аслан Карацев,Филипп Кольшрайбер,
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