Карацев не сумел выйти в третий круг Roland Garros

Карацеву 27 лет, он занимает 26-ю позицию рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Лучшим достижением россиянина на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал Australian Open в 2021 году.

Кольшрайберу 37 лет, он занимает 132-е место в рейтинге ATP. Лучшим результатом немца на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона в 2012 году.

Roland Garros - ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров серии Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей - не более 35% от вместимости комплекса, это число может быть увеличено позднее. Призовой фонд турнира составляет 17 млн.