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Хачанов проиграл Нисикори во втором круге Roland Garros

ТАСС
12 часов назад
Российский теннисист Карен Хачанов проиграл японцу Кэю Нисикори во втором круге Roland Garros.
Хачанов проиграл Нисикори на Roland Garros
Фото: EPAEPA
Японец победил со счетом 4:6, 6:2, 2:6, 6:4, 6:4. В третьем раунде Нисикори сыграет со швейцарцем Хенри Лаасконеном.
Хачанову 25 лет, он занимает 25-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Россиянин является победителем четырех турниров АТР. В 2019 году он дошел до четвертьфинала Roland Garros, показав свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема.
Нисикори 31 год, он занимает 49-е место рейтинга ATP. Японец является бронзовым призером Олимпиады 2016 года и финалистом Открытого чемпионата США 2014 года. В его активе 12 побед на турнирах ATP.
Roland Garros - ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров серии Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей - не более 35% от вместимости комплекса, это число может быть увеличено позднее. Призовой фонд турнира составляет 17 млн.
Теннис,Карен Хачанов,
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