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Касаткина вылетела с «Ролан Гаррос»

Sport24иещё 2
3 июня 2021
Российская теннисистка Дарья Касаткина завершила выступление на Открытом чемпионате Франции — 2021.
Касаткина уступила румынке и вылетела с «Ролан Гаррос»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В 1/16 финала 37-я ракетка мира в двух сетах уступила румынке Соране Кырсте, занимающей 54-е место в рейтинге WTA.
Встреча, продолжительность которой составила 1 час 18 минут, завершилась поражением россиянки со счетом 3:6, 2:6.
Теннис,Дарья Касаткина,Ролан Гаррос,
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