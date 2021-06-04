Российская теннисистка Яна Сизикова задержана в Париже по подозрению в умышленном проигрыше на Открытом чемпионате Франции, информирует газета Le Parisien.

Как отмечается, ее задержали в четверг вечером, когда она выходила с сеанса массажа после матча.

Сизикова стала фигуранткой расследования Tennis Integrity Unit (теннисной антикоррупционной организации) и французской полиции еще в октябре 2020 года.

Тогда внимание букмекеров привлекли подозрительные ставки на матч первого круга парного турнира Rolland Garros, в котором Сизикова и американка Мэдисон Бренгл уступили Марии Циг и Кристине-Андрее Муту (6:7, 4:6). Ставки были сделаны на поражение Сизиковой и Бренгл в пятом гейме второго сета. Россиянка подавала в гейме и сделала две двойных ошибки, вместе с Бренгл они проиграли гейм всухую.