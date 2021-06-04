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Российская теннисистка Сизикова задержана в Париже

Спорт-Экспресс
1 час назад
Российская теннисистка Яна Сизикова задержана в Париже по подозрению в умышленном проигрыше на Открытом чемпионате Франции, информирует газета Le Parisien.
Как отмечается, ее задержали в четверг вечером, когда она выходила с сеанса массажа после матча.
Сизикова стала фигуранткой расследования Tennis Integrity Unit (теннисной антикоррупционной организации) и французской полиции еще в октябре 2020 года.
Тогда внимание букмекеров привлекли подозрительные ставки на матч первого круга парного турнира Rolland Garros, в котором Сизикова и американка Мэдисон Бренгл уступили Марии Циг и Кристине-Андрее Муту (6:7, 4:6). Ставки были сделаны на поражение Сизиковой и Бренгл в пятом гейме второго сета. Россиянка подавала в гейме и сделала две двойных ошибки, вместе с Бренгл они проиграли гейм всухую.
Сообщалось, что сумма ставок составляла несколько сотен тысяч евро.
Теннис,Видео,Le Parisien,
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