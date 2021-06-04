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Веснина уступила Рыбакиной в 3-м круге «Ролан Гаррос»

Sport24
6 часов назад
Российская теннисистка Елена Веснина в двух сетах уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции — 1:6, 4:6.
Веснина проиграла Рыбакиной на «Ролан Гаррос»
Фото: EPAEPA
Соперницы провели на корте час и 5 минут.
В четвертом круге соперницей Рыбакиной будет победительница американской дуэли — Серена Уильямс против Даниэль Коллинз.
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