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Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвёртый круг Roland Garros

Авторадиоиещё 3
7 часов назад
Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвёртый круг Roland Garros. По итогам трёх сетов российский теннисист переиграл американца Райлли Опелку со счётом 6:4, 6:2, 6:4.
Медведев впервые вышел в четвёртый круг Roland Garros
Фото: TwitterTwitter
В следующем круге Медведев встретится с победителем пары Маркос Гирон - Кристиан Гарин. Всего за карьеру ему удалось выиграть десять титулов в одиночном разряде, пишет РБК.
В рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов Даниил Медведев занимает вторую строчку.
Теннис,Маркос Гирон,Даниил Медведев,
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