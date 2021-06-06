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Роджер Федерер снялся с Roland Garros

BFM.RUиещё 4
20 часов назад
Швейцарский теннисист Роджер Федерер снялся с матча четвертого круга Открытого чемпионата Франции по состоянию здоровья, сообщает РИА Новости.
Федерер снялся с Roland Garros
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«После двух операций на колене и больше года восстановления важно прислушиваться к своему телу и быть уверенным в том, что возвращение на корт не форсируется», — сказал 39-летний спортсмен.
Федерер, посеянный под восьмым номером, должен был сыграть с итальянцем Маттео Берреттини.
Швейцарец завоевал 103 титула под эгидой организации (рекордный показатель) и делит первое место с испанцем Рафаэлем Надалем по количеству титулов на турнирах Большого шлема (20 побед). На Roland Garros Федерер становился лучшим в 2009 году.
Теннис,Роджер Федерер,РИА Новости,
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