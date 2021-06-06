Федерер снялся с Roland Garros

Федерер, посеянный под восьмым номером, должен был сыграть с итальянцем Маттео Берреттини.

Швейцарец завоевал 103 титула под эгидой организации (рекордный показатель) и делит первое место с испанцем Рафаэлем Надалем по количеству титулов на турнирах Большого шлема (20 побед). На Roland Garros Федерер становился лучшим в 2009 году.