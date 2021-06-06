Федерер снялся с Roland Garros

«После двух операций на колене и больше года восстановления важно прислушиваться к своему телу и быть уверенным в том, что возвращение на корт не форсируется», — сказал 39-летний спортсмен.
Федерер, посеянный под восьмым номером, должен был сыграть с итальянцем Маттео Берреттини.
Швейцарец завоевал 103 титула под эгидой организации (рекордный показатель) и делит первое место с испанцем Рафаэлем Надалем по количеству титулов на турнирах Большого шлема (20 побед). На Roland Garros Федерер становился лучшим в 2009 году.