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Маррей: как можно не восхищаться игрой 39-летнего Федерера после двух операций на колене!

Чемпионат.com
6 июня 2021
Бывшая первая ракетка мира шотландский теннисист Энди Маррей поделился эмоциями от игры швейцарца Роджера Федерера на Открытом чемпионате Франции. В третьем раунде соревнований Роджеру противостоял немец Доминик Кёпфер, которого Федерер обыграл в четырёх сетах.
«По правде говоря, меня совершенно не беспокоит исход матча Роджера и Кёпфера. Даже просто смотреть, как Федерер в 39 лет после двух операций на колене играет на пустом стадионе и заводится, очень здорово. И как тут можно не восхищаться! Делай, что ты любишь, Роджер», — написал на своей странице в «Твиттере» Маррей. «Спасибо, сэр Энди, это чувство взаимно. Увидимся на травяных турнирах», — ответил Федерер. После матча Федерер сказал, что, возможно, ему придётся сняться с «Ролан Гаррос», чтобы быть в состоянии выступить на Уимблдоне.
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