Экс-ученица матери Рублева рассказала о физическом насилии со стороны тренера

Анна Хацей, бывшая ученица заслуженного тренера России Марины Марьенко
, рассказала об отношении наставника к своим ученикам, передает Sport24. "Мы занимались на корте, там пришел какой-то любитель, он влез и сказал, что мы мешаем ему разминаться. Она сначала орала, потом взяла мячи и начала меня ими расстреливать. Не могла в меня попасть и потом стала бросать со всей силы. Попала мне в ногу, у меня был огромный синяк", - сказала Хацей. Также Хацей отметила, что она выложила фото синяка в Instagram, но девочки из группы посоветовали удалить снимок, опасаясь за последствия со стороны Марьенко. Марина Марьенко является матерью теннисиста Андрея Рублева
. Ранее теннисистка Елена Малых рассказала об "атмосфере страха" в группе Марьенко.