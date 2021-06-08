Павлюченкова впервые вышла в полуфинал «Большого шлема»

Встреча прошла во вторник, 8 июня, и завершилась в пользу 29-летней россиянки со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 9:7. Ранее Павлюченкова шесть раз проигрывала в четвертьфиналах на «Шлемах».

4 июня российская теннисистка Яна Сизикова, занимающая 101-е место в мировом рейтинге, была задержана в Париже. Её заподозрили в умышленном проигрыше гейма в матче «Ролан Гаррос» в прошлом году. В тот же день её отпустили на свободу.