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Чемпионат Европы по футболу 2020

Павлюченкова впервые вышла в полуфинал «Большого шлема»

News.ruиещё 5
2 часа назад
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (32-я ракетка мира) обыграла Елену Рыбакину из Казахстана в четвертьфинале «Ролан Гаррос» и впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большой шлем».
Павлюченкова впервые вышла в полуфинал «Большого шлема»
Фото: AP Photo/Michel Euler/ТАССAP Photo/Michel Euler/ТАСС
Встреча прошла во вторник, 8 июня, и завершилась в пользу 29-летней россиянки со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 9:7. Ранее Павлюченкова шесть раз проигрывала в четвертьфиналах на «Шлемах».
В 1/2 финала россиянка сыграет с Тамарой Зиданшек (85) из Словакии. Встреча пройдёт в четверг, 10 мая.
4 июня российская теннисистка Яна Сизикова, занимающая 101-е место в мировом рейтинге, была задержана в Париже. Её заподозрили в умышленном проигрыше гейма в матче «Ролан Гаррос» в прошлом году. В тот же день её отпустили на свободу.
Теннис,Елена Рыбакина,Анастасия Павлюченкова,Ролан Гаррос,
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