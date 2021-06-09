Российская теннисистка Яна Сизикова, которая была задержана в Париже 3 июня на 24 часа в связи с подозрениями в спортивной коррупции, подаст в ближайшие дни жалобу в прокуратуру Нантера (пригород французской столицы) в связи с распространением клеветнических обвинений в ее адрес. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду адвокат россиянки Фредерик Бело.

"Яна приняла решение подать в ближайшие дни жалобу в прокурору Нантера на распространение порочащих сведений и клеветнических обвинений", - сказал Бело.

Он отметил, что пока теннисистка "обдумывает, оставаться ли ей во Франции до окончания турнира " Ролан Гаррос " или же вернуться в Россию".

4 июня Бело сообщил, что Сизикова была задержана в связи с подозрениями в спортивной коррупции и мошенничестве в составе организованной группы. По словам защиты, теннисистка сразу же отвергла эти обвинения, заявив, что считает себя жертвой ложной информации, распространенной в сети итальянским блогером.

26-летняя Сизикова была задержана 3 июня вечером после матча на проходящем в Париже турнире "Ролан Гаррос" по подозрению в "умышленном проигрыше" в матче в парном разряде на Открытом чемпионате Франции 2020 года. Тогда соперницами россиянки и американки Мэдисон Бренгл были румынки Кристина-Андрея Миту и Патричия-Мария Циг. Румынские теннисистки выиграли тот матч со счетом 7:6, 6:4.

Сизикова была помещена под стражу в офисе юридической полиции. Спустя 24 часа после задержания спортсменка была освобождена из-под стражи. Французские власти не стали вводить судебный контроль в отношении россиянки, ей вернули паспорт и разрешили покинуть территорию республики.