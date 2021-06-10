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Чемпионат Европы по футболу 2020

Анастасия Павлюченкова стала первой финалисткой «Ролан Гаррос»

Чемпионат.com
4 часа назад
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова впервые в карьере стала финалисткой Открытого чемпионата Франции.
Павлюченкова стала первой финалисткой «Ролан Гаррос»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В полуфинальном матче «Ролан Гаррос» Павлюченкова в двух сетах обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек со счётом 7:5, 6:3. Встреча продлилась 1 час 35 минут.
Павлюченкова 3 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Зиданшек — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
За титул чемпионки «Ролан Гаррос» Павлюченкова поборется с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) – Мария Саккари (Греция).
Действующей чемпионкой турнира является представительница Польши Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах — 6:4, 6:1.
Теннис,Мария Саккари,Анастасия Павлюченкова,Ролан Гаррос,
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