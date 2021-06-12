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Чемпионат Европы по футболу 2020

Адвокат российской теннисистки Сизиковой раскрыл подробности ее задержания

Газета.Ruиещё 3
45 минут назад
Фредерик Бело, адвокат российской теннисистки Яны Сизиковой, раскрыл подробности задержания своей подзащитной в Париже.
"Яну застали дома, попросили ответить на вопросы. Она отвечала по своей воле, никто ее не принуждал. Но эти добровольные ответы превратились в задержание. С вечера до утра она не спала, только пила, не ела, потому что не хотела. Допрос начался только через 11 часов", — цитирует Бело RT.
Также адвокат добавил, что Сизиковой показывали фотографии людей, которых она не знает, проверили телефон, но ничего не нашли. 1 октября 2020 года в отношении теннисистки было начато расследование.
Французская прокуратура посчитала, что встреча "Ролан Гаррос", в которой Сизикова в дуэте с американкой Мэдисон Бренгл проиграла румынской паре Патриция Мария Циг/Кристина-Андрея Миту (6:7, 4:6), имела договорной характер. Под подозрением оказался один из эпизодов второго сета, когда Сизикова и Бренгл отдали соперницам пятый гейм. Тогда россиянка допустила две двойные ошибки. По данным L'Equipe, на победу румынских теннисисток в этом гейме были поставлены большие суммы. Ставки были размещены в нескольких странах через парижские игорные заведения. Ранее Фредерик Бело рассказал о самочувствии Яны Сизиковой после задержания в Париже.
Теннис,Видео,Ролан Гаррос,
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