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Чемпионат Европы по футболу 2020

Анастасия Павлюченкова проиграла в финале Roland Garros

ТАССиещё 1
1 час назад
Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла представительнице Чехии Барборе Крейчиковой в финальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). Турнир проходит в Париже.
Павлюченкова проиграла в финале Roland Garros
Фото: © AP Photo/Thibault Camus© AP Photo/Thibault Camus
Встреча завершилась со счетом 6:1, 2:6, 6:4 в пользу 25-летней чешской спортсменки.
Теннис,Анастасия Павлюченкова,
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