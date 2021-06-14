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Гирон обыграл Поспишила в первом круге турнира в Халле

Спорт-Экспресс
14 июня 2021
Американский теннисист Маркос Гирон обыграл канадца Вашека Поспишила в первом круге турнира ATP в Халле (7:6 (7:4), 7:6 (8:6).
В следующем туре Гирон встретится с победителем пары Даниил Медведев (Россия)/ Ян-Леннард Штруфф (Германия).
Халле (Германия)
Турнир ATP NOVENTI OPEN
Призовой фонд 1 318 605 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Маркос Гирон (США, Q) — Вашек Поспишил (Канада) — 7:6 (7:4), 7:6 (8:6)
Теннис,Маркос Гирон,Даниил Медведев,
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