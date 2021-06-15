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Чемпионат Европы по футболу 2020

Андрей Рублёв обыграл Карена Хачанова в первом круге турнира в Галле

Чемпионат.comиещё 4
2 часа назад
Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов сошлись в первом круге турнира в Галле. Победу в двух сетах одержал Рублёв — 6:3, 7:6 (7:5). Игра длилась 1 час 20 минут.
Рублёв обыграл Хачанова в Германии
Фото: EPAEPA
Рублёв за всю игру сделал восемь эйсов, допустил две двойные ошибки, а также реализовал один брейк-пойнт из трёх. Хачанов также записал на свой счёт восемь подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку и не заработав ни одного брейк-пойнта.
Теннис,Карен Хачанов,Андрей Рублев,
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