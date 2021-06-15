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Чемпионат Европы по футболу 2020

Медведев проиграл в первом круге турнира в Галле

ИА Regnumиещё 2
1 час назад
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Германии Яну-Леннарду Штруффу в первом круге турнира в немецком Галле. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась со счётом 6:7 (6:8), 3:6.
Медведев проиграл в первом круге турнира в Галле
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Медведев семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника девять эйсов, четыре ошибки на подаче и 3 из 4 брейков.
Во втором круге Штруфф сыграет с американским теннисистом Маркосом Гироном.
Теннис,Маркос Гирон,Даниил Медведев,
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