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Ушёл из жизни комментатор Боровский

RT на русскомиещё 2
8 часов назад
18 июня на 83-м году жизни ушёл из жизни советский теннисист и спортивный комментатор Борис Боровский.
В 1956 году Боровский выиграл золотую медаль на первой Спартакиаде народов СССР, а спустя два года стал регулярно призываться в мужскую сборную СССР по теннису.
С конца 1950-х годов Борис Маркович начал работать в спортивной журналистике.
В конце 1990-х годов он стал одним из постоянных теннисных комментаторов на Eurosport.
Ранее сообщалось, что ушёл из жизни многократный чемпион мира по конькобежному спорту Железовский.
Теннис,Борис Боровский,Eurosport,
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