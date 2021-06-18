Ушёл из жизни комментатор Боровский

18 июня на 83-м году жизни ушёл из жизни советский теннисист и спортивный комментатор Борис Боровский
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В 1956 году Боровский выиграл золотую медаль на первой Спартакиаде народов СССР, а спустя два года стал регулярно призываться в мужскую сборную СССР по теннису.
С конца 1950-х годов Борис Маркович начал работать в спортивной журналистике.
В конце 1990-х годов он стал одним из постоянных теннисных комментаторов на Eurosport.
Ранее сообщалось
, что ушёл из жизни многократный чемпион мира по конькобежному спорту Железовский.