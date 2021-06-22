Елена Рыбакина вышла во второй круг турнира в Истбурне

Рыбакина за всю игру сделала 7 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 из 21 брейк-пойнтов. На счету Дарт 1 подача навылет, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.