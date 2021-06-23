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Чемпионат Европы по футболу 2020

Марат Сафин объяснил провал сборной России на Евро-2020

News.ru
7 часов назад
Бывший российский теннисист, экс первая ракетка мира Марат Сафин поделился мнением о причинах провала сборной России по футболу на Евро-2020. Слова 41-летнего спортсмена приводит Sport24.
Сафин сравнил сборную России с автомобилем "Жигули"
Фото: ТАССТАСС
Зарплаты у нас как в Европе, а уровень другой. От этого тоже голова немного страдает. Когда за «Жигули» мы платим как за «Мерседес», «Жигуль» начинает думать, что он автомобиль премиального класса, — сказал Сафин.
С его точки зрения, из-за этого возникают проблемы с мотивацией, растёт самомнение, игрокам становится не к чему стремиться.
Сборная России на Евро-2020 заняла последнее место в группе, проиграв Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Единственный выигранный матч — с финнами (1:0).
Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба извинился перед болельщиками после разгромного поражения от датчан со счётом 1:4 на Евро-2020, после которого россияне упустили шанс на выход в плей-офф.
Болельщики раскритиковали главного тренера сборной России Станислава Черчесова за это поражение и потребовали его отставки.
Теннис,Евро-2020,Артем Дзюба,Марат Сафин,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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