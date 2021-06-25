Действующая чемпионка Уимблдона снялась с турнира

Румынская теннисистка Симона Халеп снялась с Уимблдона. Об этом 25 июня она написала в Instagram.

«С большой грустью объявляю о своём снятии с Уимблдона в связи с тем, что я ещё не полностью восстановилась после травмы», — написала Халеп.