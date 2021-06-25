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Чемпионат Европы по футболу 2020

Действующая чемпионка Уимблдона снялась с турнира

ИА Regnumиещё 3
1 час назад
Румынская теннисистка Симона Халеп снялась с Уимблдона. Об этом 25 июня она написала в Instagram.
«С большой грустью объявляю о своём снятии с Уимблдона в связи с тем, что я ещё не полностью восстановилась после травмы», — написала Халеп.
Напомним, Халеп является действующей чемпионкой Уимблдона. Она выиграла турнир в 2019 году. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.
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