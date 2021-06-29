Самсонова обыграла Канепи на Уимблдоне

Матч продолжался 1 час 4 минуты. Самсонова выполнила 11 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. Канепи за весь матч сделала 2 эйса, трижды допустила двойную ошибку и сделала 1 брейк.