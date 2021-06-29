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Чемпионат Европы по футболу 2020

Грачева уступила Мартич на старте Уимблдона

Советский спорт
1 час назад
Матч продолжался 2 часа 33 минуты.
Грачева уступила Мартич на старте Уимблдона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Российская теннисистка Варвара Грачева во встрече первого круга Уимблдона проиграла хорватке Петре Мартич со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 3:6.
Победительница встречи была лучше соперницы и на подаче и на приеме. На счету Мартич три эйса при четырех двойных ошибках, а также семь реализованных брейкпоинтов из 19.
Грачева три раза подала навылет, совершив восемь двойных ошибок, и пять раз взяла подачу хорватки, имея шесть возможностей.
Во втором круге Уимблдона Мартич сыграет с румынкой Ириной-Камелией Бегу, которая обыграла американку Кэти Волонец (6:4, 7:5).
Теннис,Варвара Грачева,
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