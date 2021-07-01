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Чемпионат Европы по футболу 2020

Даниил Медведев уверенно вышел в третий круг Уимблдона

Чемпионат.comиещё 2
6 часов назад
Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев уверенно вышел в третий круг Уимблдона.
Медведев уверенно вышел в третий круг Уимблдона
Фото: ReutersReuters
Во втором круге Медведев в трёх сетах обыграл испанца Карлос Алкарас Гарфию со счётом 6:4, 6:1, 6:2.
В следующем раунде Уимблдона второй сеяный Медведев сыграет с победителем матча Марин Чилич (Хорватия) – Бенжамен Бонзи (Франция).
Действующим победителем Уимблдона является серб Новак Джокович, который также успешно преодолел первый круг текущего розыгрыша. Будущий победитель турнира получит £ 1,7 млн призовых.
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