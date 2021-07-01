Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев уверенно вышел в третий круг Уимблдона.Во втором круге Медведев в трёх сетах обыграл испанца Карлос Алкарас Гарфию со счётом 6:4, 6:1, 6:2.В следующем раунде Уимблдона второй сеяный Медведев сыграет с победителем матча Марин Чилич (Хорватия) – Бенжамен Бонзи (Франция).Действующим победителем Уимблдона является серб Новак Джокович, который также успешно преодолел первый круг текущего розыгрыша. Будущий победитель турнира получит £ 1,7 млн призовых.