Павлюченкова вышла во второй круг Уимблдона

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова победила румынку Ану Богдан в первом круге Уимблдона.

Фото: © EPA-EFE/IAN LANGSDON © EPA-EFE/IAN LANGSDON

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу 29-летней Павлюченковой, посеянной на турнире под 16-м номером. Во втором круге россиянка сыграет с победительницей матча между чешкой Каролиной Плишковой и черногоркой Данкой Ковинич

Павлюченкова занимает 19-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), она является победительницей 12 турниров под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2021 году. На Уимблдоне Павлюченкова не проходила дальше четвертьфинала (2016), во второй круг она вышла в седьмой раз.

Богдан 28 лет, она располагается на 92-й строчке мирового рейтинга. На турнирах Большого шлема теннисистка не проходила дальше третьего круга. Лучшим результатом теннисистки на Уимблдоне является выход во второй круг в 2017 году.