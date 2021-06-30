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Чемпионат Европы по футболу 2020

Карацев проиграл Шарди в первом круге Уимблдона

RT на русском
4 часа назад
Россиянин Аслан Карацев потерпел поражение от француза Жереми Шарди в матче первого круга третьего в сезоне турнира Большого шлема — Уимблдона.
Карацев проиграл Шарди в первом круге Уимблдона
Фото: ReutersReuters
Встреча продолжалась 2 часа 28 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (8:7), 6:3 в пользу французского теннисиста.
Карацев выполнил восемь эйсов, не реализовал ни одного из трёх брейк-пойнтов и допустил четыре двойные ошибки.
Во втором круге соперником Шарди станет белорус Илья Ивашко.
Ранее сообщалось, что Медведев обыграл Штруффа и пробился во второй раунд Уимблдона.
Теннис,
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