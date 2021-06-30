Карацев проиграл Шарди в первом круге Уимблдона

Россиянин Аслан Карацев потерпел поражение от француза Жереми Шарди в матче первого круга третьего в сезоне турнира Большого шлема — Уимблдона.

Встреча продолжалась 2 часа 28 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (8:7), 6:3 в пользу французского теннисиста.

Карацев выполнил восемь эйсов, не реализовал ни одного из трёх брейк-пойнтов и допустил четыре двойные ошибки.