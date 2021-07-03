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Чемпионат Европы по футболу 2020

Российская теннисистка подала жалобу о клевете после обвинений в сдаче матча

Газета.Ru
3 часа назад
Адвокат Фредерик Бело заявил, что российская теннисистка Яна Сизикова подала жалобу в прокуратуру Парижа о клевете, сообщает РИА «Новости». Причиной стали обвинения в участии в договорном матче.
Сизикова подала жалобу о клевете после обвинений в сдаче матча
Фото: InstagramInstagram
Спортсменка была задержана 3 июня в столице Франции прямо в отеле после проигранного матча «Ролан Гаррос», в котором она в паре с Екатериной Александровой уступила представительницам Австралии Сторме Сэндерс и Айле Томлянович.
1 октября 2020 года в отношении теннисистки было начато расследование. Французская прокуратура посчитала, что встреча «Ролан Гаррос», в которой Сизикова в дуэте с американкой Мэдисон Бренгл проиграла румынской паре Патриция Мария Циг/Кристина-Андрея Миту (6:7, 4:6), имела договорной характер.
Под подозрением оказался один из эпизодов второго сета, когда Сизикова и Бренгл отдали соперницам пятый гейм. Тогда россиянка допустила две двойные ошибки. По данным L'Equipe, на победу румынских теннисисток в этом гейме были поставлены большие суммы. Ставки были размещены в нескольких странах через парижские игорные заведения.
Теннис,Екатерина Александрова,Ролан Гаррос,РИА Новости,
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