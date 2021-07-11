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Чемпионат Европы по футболу 2020

Новак Джокович в шестой раз в карьере выиграл Уимблдон

Чемпионат.comиещё 1
1 час назад
Первая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл в финальном матче Уимблдона итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:7 (4:6), 6:4, 6:4, 6:3.
Джокович в шестой раз выиграл Уимблдон
Фото: ReutersReuters
Эта победа позволила Новаку в шестой раз в карьере стать чемпионом Уимблдона.
После неудачного первого сета Джокович взял три партии подряд и выиграл уже третий титул турнира «Большого шлема» в этом году.
Продолжительность встречи составила 3 часа 27 минут. За всю игру Джокович выполнил 6 эйсов, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. На счету итальянца 16 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 брейка при 7 брейк-пойнтах.
Рекордсменом по количеству титулов на Уимблдоне является швейцарец Роджер Федерер. На его счету восемь побед.
Для Маттео Берреттини этот финал стал первым на турнирах «Большого шлема».
Теннис,Роджер Федерер,Новак Джокович,
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