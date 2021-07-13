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Чемпионат Европы по футболу 2020

Анастасия Гасанова вышла во второй круг турнира в Праге

Чемпионат.comиещё 1
1 час назад
Российская теннисистка Анастасия Гасанова обыграла Люси Гавличкову из Чехии в первом круге на турнире в Праге. Продолжительность встречи составила 2 часа 15 минут.
Анастасия Гасанова вышла во второй круг турнира в Праге
Фото: ТАССТАСС
На счету россиянки 1 эйс, 11 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13. Гавличкова также один раз подала навылет, допустила 12 двойных ошибок и сделала 5 брейков при 11 брейк-пойнтах.
В следующем круге Гасанова встретится с Гретье Миннен из Бельгии.
Турнир в Праге стартовал 12 июля и завершится 18 июля. Матчи проходят на хардовом покрытии. Участие в соревнованиях принимает 32 спортсменки, а общий призовой фонд составил $250 000.
Действующей победительницей является Симона Халеп (Румыния), которая в прошлом году в финальном матче обыграла Элисе Мертенс (Бельгия).
Теннис,Анастасия Гасанова,
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