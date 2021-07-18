«Как здесь мыться»: россияне пожаловались на условия на ОИ

Карен Хачанов пытается поместиться в ванную комнату pic.twitter.com/XB38NXeJ6N— Источник, знакомый с ситуацией (@optaluna) July 18, 2021

Теннисисты добавили, что потолки в номерах слишком низкие, а в ванной комнате нет мыла.