«Как здесь мыться»: россияне пожаловались на условия на ОИ

Российские теннисисты высказали недовольство условиями в отеле на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Видео опубликовала теннисистка Елена Веснина в своём Instagram.Карен Хачанов задаёт вопрос, как он будет мыться в этом душе и чем вообще? — сказала Веснина.Участникам Олимпиады в Токио приготовили антисекс-кроватиТеннисисты добавили, что потолки в номерах слишком низкие, а в ванной комнате нет мыла.Карен Хачанов пытается поместиться в ванную комнату pic.twitter.com/XB38NXeJ6N— Источник, знакомый с ситуацией (@optaluna) July 18, 2021 За сборную России на Олимпиаде сыграют Даниил Медведев (2-я ракетка мира), Андрей Рублёв (7), Аслан Карацев (24), Карен Хачанов (25), а также Анастасия Павлюченкова (18), Елена Веснина (304), Вероника Кудерметова (33) и Екатерина Александрова (34).Ранее в воскресенье, 18 июля, стало известно, что российские гребцы из парной четвёрки не смогут выступить на Олимпиаде в Токио из-за положительных допинг-проб.