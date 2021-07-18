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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Как здесь мыться»: российские теннисисты пожаловались на условия на ОИ

News.ruиещё 2
2 часа назад
Российские теннисисты высказали недовольство условиями в отеле на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Видео опубликовала теннисистка Елена Веснина в своём Instagram.
«Как здесь мыться»: россияне пожаловались на условия на ОИ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Карен Хачанов задаёт вопрос, как он будет мыться в этом душе и чем вообще? — сказала Веснина.
Теннисисты добавили, что потолки в номерах слишком низкие, а в ванной комнате нет мыла.
За сборную России на Олимпиаде сыграют Даниил Медведев (2-я ракетка мира), Андрей Рублёв (7), Аслан Карацев (24), Карен Хачанов (25), а также Анастасия Павлюченкова (18), Елена Веснина (304), Вероника Кудерметова (33) и Екатерина Александрова (34).
Ранее в воскресенье, 18 июля, стало известно, что российские гребцы из парной четвёрки не смогут выступить на Олимпиаде в Токио из-за положительных допинг-проб.
Теннис,Вероника Кудерметова,Аслан Карацев,Даниил Медведев,Карен Хачанов,Елена Веснина,Екатерина Александрова,Андрей Рублев,Анастасия Павлюченкова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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