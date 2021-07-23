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Олимпиада-2020

Кафельников - о недовольных условиями на ОИ спортсменах: не нравится — езжайте домой

Газета.Ru
29 минут назад

Экс-первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников высказался о российских спортсменах, которые недовольны условиями пребывания на Олимпиаде в Токио.

"Езжайте домой": Кафельников раскритиковал российских спортсменов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"А чего они ждали? Тогда МОК нужно было отдать Игры США, где уже открыто все и идет нормальная, полноценная жизнь. Сейчас хозяева ввели некие ограничения, с этим нужно мириться. Поймите, мы больше не находимся в условиях, которые были до пандемии, все изменилось. Поэтому выберите для себя, чего вы хотите — выступать или комфортно жить. Да, болельщиков не будет, но, в конце концов, Олимпиада организовывается для самих спортсменов. Если люди не ценят это, грош им цена. Вы сами видите, какая ситуация с коронавирусом сложилась во всем мире, и организаторы не должны выслушивать претензии. Не нравится — езжайте домой", — цитирует Кафельникова RT.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил об отсутствии необходимости в холодильниках в номерах спортсменов в олимпийской деревне в Токио.

Теннис,Летние виды спорта,Станислав Поздняков,Евгений Кафельников,
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