"Езжайте домой": Кафельников раскритиковал российских спортсменов

"А чего они ждали? Тогда МОК нужно было отдать Игры США, где уже открыто все и идет нормальная, полноценная жизнь. Сейчас хозяева ввели некие ограничения, с этим нужно мириться. Поймите, мы больше не находимся в условиях, которые были до пандемии, все изменилось. Поэтому выберите для себя, чего вы хотите — выступать или комфортно жить. Да, болельщиков не будет, но, в конце концов, Олимпиада организовывается для самих спортсменов. Если люди не ценят это, грош им цена. Вы сами видите, какая ситуация с коронавирусом сложилась во всем мире, и организаторы не должны выслушивать претензии. Не нравится — езжайте домой", — цитирует Кафельникова RT.