Джокович одержал победу на старте олимпийского турнира

В матче первого круга первый сеяный Джокович в двух сетах обыграл представителя Боливии Уго Дельена со счётом 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 3 минуты. Джокович 7 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Дельена — 1 эйс.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.