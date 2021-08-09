Самые неожиданные медали сборной России в Токио

Победа женщин в командном многоборье в спортивной гимнастике Сборная России по спортивной гимнастики летела в Токио с серьезными амбициями и медальными надеждами. Естественно, очень хотелось добиться успеха в командном многоборье. Мужчины свое выиграли, в напряженнейшей борьбе опередив Японию и Китай, а на следующий день проходил и женский финал, где российские спортсменки очевидно претендовали на медали. Более того, квалификацию они завершили на первом месте, однако все равно не были фаворитом. А как иначе, если в соперниках была очень сильная сборная США с четырехкратной олимпийской чемпионкой Симоной Байлз во главе? Вообще, поражение в квалификации стало первым для "звездно-полосатой" женской команды в многоборье с 2011 года. Но само по себе это ни о чем не говорило, ведь в финале все начиналось с нуля, а правила соревнований были уже немного иными. Если в квалификации на каждом снаряде выступало по четыре спортсменки, а в зачет шли три лучших результата, что давало право на ошибку, то в финале его не было: выбиралось по три спортсменки на каждое упражнение, и все их выступления попадали в сумму команды. Поражение в квалификации стало для американок первым за десять лет, но в финалах многоборья они тоже не уступали все это время. Поверить в возможность российской победы было очень трудно. Скорее, можно было представить, что китаянки поборются с нашей сборной за серебро. Но уже после первого снаряда все стало очень оптимистично. Опорный прыжок - исконно американский вид, где как раз Байлз не знает себе равных. Симона выступала третьей, и к этому времени американки уже уступали 0,233 балла, а королева гимнастики взяла и грубо ошиблась. В то же время капитан нашей команды Ангелина Мельникова сделала свою попытку здорово. После первого вида американки оказались на четвертой позиции, уступая российской сборной больше балла! Кроме того, китаянки неудачно выступили на перекладине. И оказалось, что это было только начало их падения на итоговое седьмое место... Дальше Байлз вообще снялась со всех оставшихся видов программы, хотя должна была выступать на всех снарядах. Сначала все подумали на травму, но позже четырехкратная олимпийская чемпионка рассказала о психологических проблемах. Ну а сборная России нарастила перевес на перекладине и после двух видов выигрывала ровно 2,5 балла, что очень много. Впереди еще маячили вольные упражнения, где американки обычно сильнее всех, а решить судьбу золота должен был самый непредсказуемый и сложный снаряд - бревно. Так, по крайней мере, казалось. Именно на бревне россиянки с американками показывали свое мастерство после перекладины, и пока Грейс Маккаллум (13,666) и Суниса Ли (14,133) показывали качественные результаты, очевидно переволновавшиеся Владислава Уразова и Ангелина Мельникова соскочили со снаряда, не добравшись даже до 13 очков... В итоге еще до выхода Джордан Чайлз и Виктории Листуновой сборная США не просто догнала, но даже умудрилась обойти российскую команду! Чайлз тоже выступила без сбоев, но из-за не очень большой сложности проиграла блестяще отработавшей Листуновой 0,9 балла, и перевес россиянок вернулся. Однако он был совсем небольшим - немногим более полубалла. Казалось, что сохранить первое место на вольных упражнениях будет крайне сложно даже в отсутствие Байлз. Однако Маккаллум отыграла у Уразовой только 0,134 балла, а Чайлз сначала вышла за пределы ковра и потом вообще приземлилась на пятую точку, исполняя сальто с разгона. Арбитры поставили ей предельно скромные 11,700, после чего от россиянок требовалось только не допустить грубых ошибок. Листунова с Мельниковой справились не только с этой задачей, но получили еще и больше Сунисы Ли каждая. И сборная России, в составе которой была также исполнявшая опорный прыжок Лилия Ахаимова, сотворила главную сенсацию в спортивной гимнастике на Олимпиаде, отобрав у США золото, которое те считали исконно своим. Серебро Елены Осиповой Женская сборная России по стрельбе из лука вторую Олимпиаду подряд выступила очень хорошо в командных соревнованиях, вновь добравшись до финала, став лучшей сборной среди всех остальных. Справиться с Южной Кореей, где этот вид является национальным спортом, по-прежнему нереально. Но сильна российская борная именно командой, а вот по одиночке Кристина Перова, Елена Осипова и Светлана Гомбоева не котировались как претендентки на медали. В квалификации, например, Перова стала восьмой, а Осипова с Гомбоевой пробились с 22-го и 45-го мест. При этом три кореянки на предварительной стадии забрали три первых места, а великолепная Ан Сан к тому же побила олимпийский рекорд. Финальная часть соревнований началась для России обидно. Гомбоева выдала умопомрачительную дуэль с Габриэлой Схлуссер из Нидерландов, серебряным призером Токио-2020 в смешанных парах. Соперницы выиграли по сету, а три следующих отстреляли абсолютно одинаково, завершив их вничью. В перестрелке, где все решала одна стрела, россиянка выбила восемь, а голландка попала в девятку и пошла дальше. Перова очень спокойно прошла два раунда, но в 1/8 финала нарвалась на квалифицировавшуюся девятой индийку Джипику Кумари, экс-лидера мирового рейтинга. Кристина проиграла первый сет, выиграла второй, уступила в третьем, а после ничьей в четвертом смогла использовать последний шанс и добиться перестрелки. Но там отправила стрелу в семерку, в то время как соперница выбила десятку. Впрочем, уже в четвертьфинале Ан Сан хватило и трех партий, чтобы стать в матче с Кумари недосягаемой - 6:0. Путь Осиповой начинался очень тяжело. В первых двух раундах она одерживала тяжелые волевые победы над малайзийкой и немкой (оба раза по 6:4). Правда, дальше она не оставила шансов и британке Брайони Питман (6:0), и даже третьей сеяной кореянке Кан Чхэ Ен (7:1)! Очень спокойно прошла Осипова и итальянку Лучиллу Боари в полуфинале (6:0), обеспечив себе медаль. Но Елена могла сделать свое выступление еще более сенсационным, так как в поединке за золото оказала сумасшедшее сопротивление самой Ан Сан. После двух партий россиянка уступала со счетом 1:3, но выиграла два следующих сета, и в пятом ей было достаточно ничьей для победы. Однако кореянка отстреляла этот раунд почти идеально (29:27), а потом уложила стрелу в десятку в перестрелке, в то время как Осипова попала в восемь. Но и эта серебряная награда выглядит блестящим и очень неожиданным результатом. Серебро Карена Хачанова В теннисе сборная России питала очень большие медальные надежды, и, конечно же, возлагала их во многом на мужской одиночный разряд. Правда, там верили в основном во вторую и седьмую ракеток мира - Даниила Медведева и Андрея Рублева соответственно. Но Рублев уже в первом раунде не справился с давлением некогда бывшего в элите, но сдавшего в последнее время японца Кеи Нисикори (3:6, 4:6), открытие этого сезона Аслан Карацев прошел чуть дальше, но выбыл во втором круге от француза Жереми Шарди (5:7, 6:4, 3:6). Медведев шел по сетке куда более уверенно. Тем неожиданнее стало его фиаско в четвертьфинале в матче с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (2:6, 6:7). Правда, оппонент провел действительно классный турнир и в итоге покинул Токио с бронзой, обыграв в последнем матче первую ракетку мира серба Новака Джоковича. А оказался он в игре за бронзу из-за поражения в полуфинале от Хачанова (3:6, 3:6). Карен, который в последние пару лет переживал спад, подтвердил, что не зря дальше всех из россиян прошел в мужской сетке Уимблдона. В Токио на пути в финал он выиграл пять матчей, три из которых были трехсетовыми. В том числе против представителей топ-20 аргентинца Диего Шварцмана (6:1, 2:6, 6:1) и француза Уго Эмбера (7:6, 4:6, 6:3). Правда, финал против Александра Зверева из Германии у россиянина совсем не получился - он смог взять только четыре гейма (3:6, 1:6), но это серебро - прекрасный и неожиданный результат Хачанова. Серебро мужчин в баскетболе 3х3 Россияне летели в Токио, чтобы побороться за медали в новом виде программы - баскетболе 3х3. Но шансы женской команды были изначально очевидными и ее выход в финал с поражением от американской "дрим-тим" - подтверждение класса. С мужчинами сложнее. Да, у России была крепкая команда, но на фоне остальных она точно не выделялась. Первый раунд, где восемь команд сыграли друг с другом по круговой системе, только подтвердил, что рассчитывать на что-то выше бронзы будет сложно. Российские мужчины начали с победы, но затем потерпели три поражения подряд и оказались на грани выбывания, а ведь в плей-офф не выходили только две команды. Следующие две встречи удалось выиграть, но в последней игре наша команда была просто раздавлена главным фаворитом Сербией, выигравшей все семь групповых поединков (у занявшей на этой стадии второе место Бельгии было четыре победы). В четвертьфинале в непростой борьбе российская сборная одолела Нидерланды - 21:19. А дальше предстояла новая встреча с сербами. Шансов в ней, казалось, нет никаких, чтобы ни говорили наши баскетболисты, храбрившиеся в интервью. Но спортсмены оказались правы: они действительно вышли за победой, максимально нейтрализовали козыри грозного соперника, сразу оторвались в счете и в итоге просто уничтожили Сербию (21:10)! В финале наша команда долго вела у Латвии, но, к сожалению, все-таки уступила в концовке (18:21), оставшись с серебром. Но оно все равно выглядит настоящим подвигом! Бронза Коробейниковой в сабле Сборная России по фехтованию прибыла в Токио, чтобы сохранить олимпийское первенство, завоеванное в Рио-де-Жанейро. Это в итоге удалось сделать. Но не все успехи в этом виде спорта были ожидаемыми и запрограммированными (если в фехтовании вообще можно что-то программировать, когда любой может обыграть любого, а права на ошибку нет). 34-летняя рапиристка Лариса Коробейникова выигрывала бронзу в командном турнире еще в Лондоне-2012, а в Рио-де-Жанейро в состав не пробилась. В индивидуальных же соревнованиях на Олимпиадах она еще не участвовала. Более того, за свою долгую и интересную карьеру она так до сих пор ни разу не была в медалях в личных турнирах на чемпионатах мира. Там ее лучшим выступлением является четвертьфинал. Там она была трижды (2007, 2013 и 2015), но всякий раз уступала. В Токио Коробейникова была посеяна только под 15-м номером, но путь прошла воистину великий. Уже в первом раунде ей досталась Инесс Бубакри, бронзовый призер прошлой Олимпиады. И пусть тунисска несколько сдала, кто мог ожидать такого разгрома (15:3)?! В 1/8 финала была встреча с мощнейшей француженкой Изаорой Тибюс, вторым номером мирового рейтинга, но Коробейникова совсем не испугалась, хотя поначалу серьезно уступала - 15:12. Похожая история была и в четвертьфинале, где свое преимущество над россиянкой не смогла удержать уже ее ровесница канадка Келли Райан - 15:11. Полуфинал у Ларисы не получился. Там несшаяся ураганом к своему личному золоту американка Ли Кифер не оставила никаких шансов - 6:15. Зато в битве за бронзу с итальянкой Аличе Вольпи, индивидуальной чемпионкой мира-2018, наша рапиристка выложилась по максимуму. Коробейникова вела на протяжении всей схватки - очень нервной, с постоянными апелляциями соперницы к судьям, - но со счета 13:10 пропустила четыре укола подряд. Оказавшись на грани поражения и потери медали, россиянка отдала все, что у нее было, сделала эти два укола и забрала свою первую личную медаль в карьере на столь значимых соревнованиях! На этом Коробейникова, кстати, не остановилась и стала главной героиней командного турнира, где вытащила нашу сборную в полуфинале против США. Там именно фехтование Ларисы помогло совершить невероятный камбэк (45:42). Лидером команды она была и в финале против Франции (45:34), где не очень получилось у нашего первого номера Инны Дериглазовой.