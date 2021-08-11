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Олимпиада-2020

Веснина рассказала, что возобновила карьеру только из-за Олимпийских игр

Спорт-Экспрессиещё 1
2 часа назад

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала, почему приняла решение возобновить карьеру после рождения ребенка.

Веснина раскрыла причину возобновления карьеры
Фото: EPAEPA

«Я понимала, что после рождения ребенка будет сложно вернуться, так и получилось. Мне очень помогали родители, муж и Андрей Чесноков. Но если бы не перенесли Олимпиаду, то никакого возвращения бы не было. Я и вернулась только из-за Олимпийских игр. Конечно, турниры «Большого шлема» тоже очень важны, но основным мотивационным моментом стала Олимпиада», — приводит слова Весниной ТАСС.

На Олимпиаде-2020 Веснина вместе с Асланом Карацевым завоевала серебряную медаль теннисного турнира в миксте, уступив в финале Анастасии Павлюченковой и Андрею Рублеву.

Теннис,Елена Веснина,Андрей Рублев,Андрей Чесноков,Анастасия Павлюченкова,ИТАР-ТАСС,
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