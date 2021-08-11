Веснина раскрыла причину возобновления карьеры

«Я понимала, что после рождения ребенка будет сложно вернуться, так и получилось. Мне очень помогали родители, муж и Андрей Чесноков. Но если бы не перенесли Олимпиаду, то никакого возвращения бы не было. Я и вернулась только из-за Олимпийских игр. Конечно, турниры «Большого шлема» тоже очень важны, но основным мотивационным моментом стала Олимпиада», — приводит слова Весниной ТАСС.