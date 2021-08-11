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Кудерметова не сумела выйти в третий круг теннисного турнира в Монреале

ТАСС
3 часа назад

ТАСС, 11 августа. Россиянка Вероника Кудерметова уступила представительнице Греции Марии Саккари в матче второго круга теннисного турнира серии "Премьер" в канадском Монреале.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:4 в пользу гречанки, посеянной на турнире под 11-м номером. В третьем круге Саккари сыграет с Викторией Азаренко из Белоруссии (восьмой номер посева).

Другая россиянка Людмила Самсонова уступила представительнице Испании Саре Соррибес Тормо (4:6, 3:6). В сетке турнира остались две российские теннисистки - Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова.

Кудерметовой 24 года, она располагается на 33-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету один титул под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше третьего раунда.

Саккари 26 лет, она занимает 18-е место в мировом рейтинге, на ее счету один титул под эгидой WTA. Лучшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2021 году.

Турнир в Монреале относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Победитель получит $221,5 тыс. Среди россиянок турнир выигрывали Динара Сафина (2008) и Елена Дементьева (2009).

Теннис,Людмила Самсонова,Вероника Кудерметова,Динара Сафина,Виктория Азаренко,Дарья Касаткина,Елена Дементьева,Анастасия Павлюченкова,ИТАР-ТАСС,
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