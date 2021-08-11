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Олимпиада-2020

Рублёв вышел в третий круг «Мастерса» в Торонто, обыграв Фоньини

Чемпионат.comиещё 3
39 минут назад

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира серии «Мастерса» в Торонто (Канада). В матче второго раунда соревнований Рублёв нанёс поражение итальянцу Фабио Фоньини со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 32 минут.

Рублёв вышел в третий круг «Мастерса» в Торонто
Фото: EPAEPA

Четвёртый сеяный Рублёв 13 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов. Фоньини подал пять эйсов, четырежды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто Рублёв сыграет с американцем Джоном Иснером.

Матч с Фоньини стал для Рублёва первым после завоевания олимпийского золота в миксте.

Теннис,Джон Иснер,Андрей Рублев,
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