Рублёв вышел в третий круг «Мастерса» в Торонто

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира серии «Мастерса» в Торонто (Канада). В матче второго раунда соревнований Рублёв нанёс поражение итальянцу Фабио Фоньини со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 32 минут.

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Четвёртый сеяный Рублёв 13 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов. Фоньини подал пять эйсов, четырежды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто Рублёв сыграет с американцем Джоном Иснером.