Медведев: на меня никогда не давила защита очков

«На самом деле я считаю, что очки защитить невозможно, их можно только выиграть. У нас существует гонка, скоро рейтинг ATP придёт к старому виду, где будут учитываться только 52 недели. Всё по факту: сколько очков ты в эти недели взял, таким и будешь стоять в рейтинге. Сейчас, если не ошибаюсь, я вышел на третье место благодаря выигранному «Мастерсу», этот

Никогда не думал о защите очков, это на меня не давило. Просто рад, что получилось на старте североамериканской серии выиграть «Мастерс». Календарь на конец года почти готов. Только недавно вот они добавили Санкт-Петербург и Москву двумя турнирами подряд после Индиан-Уэллса, который, я, естественно, пропускать не стану. Там надо будет что-то решать. Всё будет зависеть от результатов и самочувствия в конце сезона», — сказал Медведев в эфире Eurosport.