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Олимпиада-2020

Теннисистка Павлюченкова снялась с турнира в Цинциннати из-за проблем с визой

ТАССиещё 3
1 час назад

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова снялась с турнира в американском Цинциннати из-за проблем с получением визы. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Twitter.

Павлюченкова снялась с турнира в Цинциннати из-за визы
Фото: ТАССТАСС

Турнир в Цинциннати проходит с 14 по 22 августа. Соревнования относятся к категории "Премьер", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA). В первом круге россиянка должна была встретиться с американкой Бернардой Перой (83-е место рейтинга Женской теннисной ассоциации). Открытый чемпионат США состоится с 30 августа по 12 сентября.

"К сожалению, мне пришлось отказаться от участия в турнире в Цинциннати. Я все еще в Канаде и жду визу в США. Надеюсь, я скоро ее получу и буду там как раз к Открытому чемпионату США", - написала Павлюченкова.

Павлюченковой 30 лет. Теннисистка располагается на 17-й строчке мирового рейтинга, на ее счету 12 титулов WTA. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2021 году. На Олимпиаде в Токио она и Андрей Рублев завоевали золотые медали в миксте.

Теннис,Андрей Рублев,Анастасия Павлюченкова,
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