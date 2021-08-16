Наоми Осака в слезах ушла с пресс-конференции

«Сама тема не была ужасной, но агрессивный тон незнакомого человека после того, как Наоми уже говорила в предыдущем ответе о том, что ей бывает трудно на пресс-конференциях — и всё пошло наперекосяк», — рассказал о произошедшем журналист Бен Ротенберг в своём «твиттере».