Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Андрей Рублев проиграл в финале теннисного турнира в Цинциннати

Газета.Ruиещё 16
1 час назад

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл представителю Германии Александру Звереву в финале турнира в американском Цинциннати. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу пятой ракетки мира. Продолжительность матча составила 1 час. На счету Зверева шесть подач навылет, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из десяти.

Рублев проиграл в финале теннисного турнира в Цинциннати
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Рублев сделал 11 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Для немца эта победа стала четвертой в этом году. Прежде он побеждал в Акапулько (Мексика), Мадриде (Испания) и на Олимпийских играх в Токио. На турнире в Цинциннати приняли участие 56 теннисистов. Общий призовой фонд соревнований составил более $3 млн.

Ранее Зверев поделился ожиданиями от финальной встречи турнира в американском Цинциннати против россиянина Андрея Рублева.

Теннис. Цинциннати. ФиналАлександр Зверев (Германия) - Андрей Рублев (Россия) - 6:2, 6:3

Теннис,Андрей Рублев,Александр Зверев,Газета.Ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители