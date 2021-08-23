Рублев проиграл в финале теннисного турнира в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл представителю Германии Александру Звереву в финале турнира в американском Цинциннати. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу пятой ракетки мира. Продолжительность матча составила 1 час. На счету Зверева шесть подач навылет, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из десяти.

Рублев сделал 11 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Для немца эта победа стала четвертой в этом году. Прежде он побеждал в Акапулько (Мексика), Мадриде (Испания) и на Олимпийских играх в Токио. На турнире в Цинциннати приняли участие 56 теннисистов. Общий призовой фонд соревнований составил более $3 млн.