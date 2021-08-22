Фанаты из США о поведении Медведева: возмутительно, он должен извиниться

Американские пользователей социальных сетей раскритиковали поведение российского теннисиста Даниила Медведева во время полуфинального матча турнира серии «Мастерс». На это в Twitter обратил внимание журналист The New York Times Саймон Камберс.

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Корреспондент назвал возмутительным действие россиянина после удара о телевизионную камеру на территории корта — Медведев со злости ударил ногой по ее объективу. В комментариях пользователи согласились с Камберсом и посчитали, что спортсмен должен извиниться и возместить ущерб организаторам турнира.

21 августа Медведев уступил соотечественнику Андрею Рублеву и вылетел с турнира серии «Мастерс». Встреча прошла в американском Цинциннати и завершилась со счетом 2:6, 6:3, 6:3 в пользу Рублева. Медведев впервые в карьере проиграл сопернику.