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Олимпиада-2020

Американские фанаты назвали возмутительным поведение Медведева во время матча

Lenta.ru
1 час назад

Американские пользователей социальных сетей раскритиковали поведение российского теннисиста Даниила Медведева во время полуфинального матча турнира серии «Мастерс». На это в Twitter обратил внимание журналист The New York Times Саймон Камберс.

Фанаты из США о поведении Медведева: возмутительно, он должен извиниться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Корреспондент назвал возмутительным действие россиянина после удара о телевизионную камеру на территории корта — Медведев со злости ударил ногой по ее объективу. В комментариях пользователи согласились с Камберсом и посчитали, что спортсмен должен извиниться и возместить ущерб организаторам турнира.

Даниил Медведев вылетел с Олимпиады

21 августа Медведев уступил соотечественнику Андрею Рублеву и вылетел с турнира серии «Мастерс». Встреча прошла в американском Цинциннати и завершилась со счетом 2:6, 6:3, 6:3 в пользу Рублева. Медведев впервые в карьере проиграл сопернику.

На счету 25-летнего Медведева — десять титулов в карьере в одиночном разряде и два финала в турнирах серии «Большого шлема».

Теннис,Даниил Медведев,Андрей Рублев,New York Times,
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