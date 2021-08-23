Зверев обошел Надаля в рейтинге АТР

ТАСС, 23 августа. Победитель турнира серии "Мастерс" в Цинциннати немец Александр Зверев вышел на четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

Фото: © AP Photo/Darron Cummings © AP Photo/Darron Cummings

Зверев обошел испанца Рафаэля Надаля, который досрочно завершил сезон из-за травмы ноги. В первой десятке рейтинга изменений больше не произошло. Серб Новак Джокович продолжает возглавлять рейтинг, россиянин Даниил Медведев идет вторым, третью позицию занимает грек Стефанос Циципас.

В финале турнира в Цинциннати Зверев обыграл россиянина Андрея Рублева, который в полуфинале победил соотечественника Медведева.

Рейтинг ATP от 23 августа:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 11 113 очков;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 9 980;

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) - 8 350;

4 (5). Александр Зверев (Германия) - 8 240;

5 (4). Рафаэль Надаль (Испания) - 7 815;

6 (6). Доминик Тим (Австрия) - 6 995;

7 (7). Андрей Рублев (Россия) - 6 400;

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) - 5 533;

9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) - 4 125;

10 (10). Денис Шаповалов (Канада) - 3 580...

24 (25). Аслан Карацев (Россия) - 2 224...