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Теннисистка Грачёва вышла в полуфинал турнира WTA в Чикаго

RT на русскомиещё 2
1 час назад

Российская теннисистка Варвара Грачёва пробилась в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Чикаго.

Теннисистка Грачева вышла в полуфинал турнира WTA в Чикаго
Фото: РИА НовостиРИА Новости

21-летняя москвичка в четвертьфинале нанесла поражение в трёх сетах украинке Марте Костюк со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:4. Игра продолжалась 2 часа 38 минут.

За выход в финал Грачёва сразится с девятой ракеткой турнира француженкой Ализе Корне.

Ранее сообщалось, что россиянка Анна Калинская потерпела поражение от гречанки Валентини Грамматикопулу в матче 1/2 финала квалификационного этапа Открытого чемпионата США.

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