Теннисистка Грачева вышла в полуфинал турнира WTA в Чикаго

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Российская теннисистка Варвара Грачёва пробилась в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Чикаго.

Фото: РИА Новости РИА Новости

21-летняя москвичка в четвертьфинале нанесла поражение в трёх сетах украинке Марте Костюк со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:4. Игра продолжалась 2 часа 38 минут.

За выход в финал Грачёва сразится с девятой ракеткой турнира француженкой Ализе Корне.